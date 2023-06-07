Армянство бросает «божественный» вызов территориальной целостности Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

Три года назад, когда на человечество наступала пандемия, в Армении предложили использовать против короавируса христианскую реликвию, известную как "Копье Судьбы". Армяне утверждают, что именно в Эчмиадзине хранится сей предмет, известный даже атеистам. Было предложено, чтобы католикос Гарегин объехал с реликвией страну, подпитал веру и объединил нацию. Сначала предлагалось спасти всех армян, а потом пойти с армянской молитвой по миру и разбить проклятый вирус наголову. Почему Гарегин второй не принял предложения и не "спас" тогда человечество, неизвестно. Видимо, не хотел растрачивать понапрасну "божественные" ресурсы.

Сегодня армянская церковь вступает в борьбу за Карабах... Звучит, конечно, впечатляюще, если смотреть из армянских окопов. Церковь является для армян нацияобразующим фактором, она сформировала мышление армянского этноса и удерживает его возле уже непригодного к использованию идеологического "корыта". Благодаря своей церкви армяне живут в страхе и ненависти, с ощущением "экзистенциальной угрозы", которой на самом деле никогда не существовало. А самая большая угроза для армянского этноса это как раз сама их церковь с ее террористическими постулатами и инструментами бездумного подчинения. Церковь исстари толкала армян на преступления против других народов, на предательство покровителей и поощряла агрессивный национализм и непомерные территориальные претензии к соседям. Под чутким руководством ААЦ была взращена безмерная мания величия, которая в сочетании с огромным комплексом неполноценности (разросшимся по вине той же церкви), создала гремучую смесь, превратив этот этнос в орудие реализации экспансионистских намерений держав, а сегодня поставив под угрозу краха единственный за всю историю армянства шанс на государственность.

В то время, когда наметились надежды на наступление долгожданного мира и перехода армянского общества в нормальное состояние, контора католикоса всех армян пришла в большое беспокойство. Армянская церковь по всему миру заметно активизировалась после того, как премьер Армении Никол Пашинян заявил о готовности подписать документ о признании территориальной целостности Азербайджана в его международно признанных границах.

Базирующийся в Бейруте католикос Великого дома Киликийского Арам первый призвал армянский народ объединиться для поддержки сепаратистов, окопавшихся в Карабахском регионе Азербайджана. Провокатор продемонстрировал удивительные познания не только в слове божьем (как его понимает армянство), но также в гражданском праве, утверждая, что "согласно международным нормам, народ имеет право на самоопределение". Признание Ереваном территориальной целостности Азербайджана, считает он, ставит под угрозу не только сепаратистов, но и Армению. Глава бейрутской конторы армянской церкви призвал Ереван отказаться от нормализации с Турцией и Азербайджаном и продолжить уничтожать и без того эфемерную армянскую государственность.

В борьбу за разрушение Армении включились практически все основные церкви диаспоры. Духовные лидеры армянских апостольских, католических и евангелических общин США совместно обратились к президенту Байдену со слезливым предупреждением о том, что нахождение христиан Карабаха в составе Азербайджана является "смертным приговором для армян этой священной земли".

Армяне Штатов пришли в движение после того, как пресс-секретарь госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что в Госдепе с радостью наблюдают за мирными переговорами между Ереваном и Баку и приветствуют последние заявления Президента Ильхама Алиева об амнистии. Из сказанного армяне сделали вывод (и совершенно правильный), что ни о каком ином будущем Карабаха, кроме как в составе Азербайджана, в Белом доме больше слышать не хотят. А одобрение слов азербайджанского лидера об условиях амнистии для главарей сепаратистов означает признание этих лиц преступниками.

Напомним, что на встрече с жителями Лачина в День независимости Президент Ильхам Алиев заявил: "Всем хорошо известно, что сегодня у нас есть возможность провести любую операцию в том регионе (в Карабахе - ред.). Поэтому "парламент" должен быть распущен, элемент, называющий себя "президентом", должен сдаться, все "министры", "депутаты" и прочие должны уже оставить свои "посты". Только в этом случае для них могут быть сделаны послабления. Только в этом случае может идти речь о какой-либо амнистии".

Да, действительно, приветствуя эти слова Президента Азербайджана, в Вашингтоне фактически согласились с тем, что все эти лица являются преступниками. Ну так они таковые и есть. Большинство из нынешних руководителей сепаратистского балагана имеют немало "заслуг", за которые должны отвечать. Но, являясь гуманистом, Президент Азербайджана готов рассмотреть возможность амнистии для них в случае добровольного отказа от "должностей" и покаяния. А армянская церковь? Требуя от Араика Арутюняна не сдаваться и стоять до конца как Мальчиш-Кибальчиш, все эти католикосы хотя бы понимают, какая участь ожидает его за одно только признание в том, что он лично отдал приказ бомбить Гянджу? Баку дал преступнику шанс избежать этой участи, и именно церковь, да еще армянская, претендующая на первоисточник христианских ценностей, должна была бы приветствовать это.

По всему видно, что Николу Пашиняну предстоит серьезное столкновение с церковью. После брюссельских переговоров середины мая и последовавших после этого неоднократных заявлений премьера о готовности признать территориальную целостность Азербайджана, он попал под перекрестный огонь оппозиции, церкви и лоббистов, окопавшихся в российском информационном пространстве. Николу не позавидуешь. И особенно в его проблемах с Эчмиадзиом. Появились они не сегодня. С самого начала премьерства он не проявлял особого почтения к церкви, как бы отделил свое движение от нее. Достаточно показателен, например, отказ правительства несколько лет назад включить католикоса в число охраняемых законом государственных лиц. Или же отсутствие реакции правительства на нападки на ААЦ и на открытое нападение на Гарегина второго. Мы уже не говорим о том, что Никол - о ужас! - не крестил детей в церкви, что дало повод его противникам для различных умозаключений. Пашинян неоднократно делал попытки выдавить церковь из политической жизни страны. К сожалению, безуспешные. Но врагов себе заработал.

"Армянская григорианская церковь не может быть выше государства", - заявил Никол Пашинян в одной из заочных перепалок с Эчмиадзином по поводу своих слов о признании границ Азербайджана. Нет ничего более опасного, чем смешивание функций церкви и государства, сказал он, посоветовав католикосу создать партию, если тот желает заняться политикой. В ответ Эчмиадзин выступил с гневным заявлением. Помимо разнообразной карамельной чепухи вроде "мужества", "светлого примера мучеников" и "справедливых прав", церковь адресно наехала на Пашиняна, назвав его позицию в переговорах опасной и неприемлемой. Церковь призвала, как водится, стоять до конца и не отказываться от территориальных претензий к Азербайджану, обозначенных в конституции и законодательстве Армении касательно "родины".

В вопросе территориальной целостности церковь с премьером абсолютно не согласна. Однако армянское общество находится во всех отношениях в таком состоянии, что пронять его "словом божьим" становится все труднее. Излияния церковников это последнее, что воспринимается гражданами. В апреле было решено прекратить преподавание в школах Армении предмета "История армянской церкви", и никакой революции после этого не произошло.

Да уж, видимо, напрасно Гарегин второй в марте 2020 года не послушался призыва и не прокатился по Армении с "Копьем Судьбы". Пусть бы вирус от этого не пострадал, но вдруг удалость бы возвернуть граждан на "путь истинный" и слова католикоса всех армян дошли бы сегодня до умов измученного пропагандой народа?

Кстати, никто из простых смертных до сих пор не знает, каким образом эта христианская реликвия оказалась в Армении, как она выглядит и что за объект армянская церковь выдает за "копье Лонгина". Специалисты понимают, что это фальшивка, особенно на фоне слухов о том, что Гарегин распилил реликвию и продал за рубеж. Но сказать об этом "первохристианам" никто не решается - слишком уж у тех тонкая душевная организация...