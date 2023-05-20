Армянская церковь и государство вцепились друг другу в горло

Церковь не может быть выше государства, заявил премьер-министр Никол Пашинян на встрече с участниками турнира школьников "Кубок премьера", передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

По словам главы кабмина, нет ничего более опасного, чем смешивание функций церкви и государства.

"Государство должно заниматься своим делом, церковь - своим, хотя есть много вопросов, которые пересекаются", - отметил он.

Премьер решил объяснить отношения государства и церкви на примере импорта парафина. По его версии, церковь просит беспошлинно ввозить его в качестве товаров для благотворительности, но государство требует либо не продавать свечи, либо делать это под жестким контролем и с налогообложением, и согласно вернуть все средства, выплаченные в госбюджет. Он заявил, что для него принципиально, чтобы отношения были правовыми в рамках законодательства и Конституции.

"Но есть и другой момент: если церковь хочет заниматься политической деятельностью, то Армения - демократическая страна, и они могут создать политическую партию", - заявил Пашинян.

Мы, в редакции Day.Az, склонны соглашаться с нашими коллегами из The National Interest, весьма сомневающимися в столь радужных оценках демократичности Армении. Также, мы прекрасно помним о "миролюбивости" армянского духовенства.