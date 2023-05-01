The National Interest диагностирует авторитаризм в Армении

Политический обозреватель The National Interest Александар Србиновски в своей статье обнаружил, что Армения под руководством "всенародного любимца и свободолюбивого революционного демократа" Никола Пашиняна, поддержанного Западом во время так называемой "бархатной революции" 2018 года, оказывается, "скатывается к недемократическому управлению и, возможно, даже авторитаризму (!)".

"Что, пожалуй, наиболее удивительно, так это то, насколько быстро произошел переход Армении от зарождающейся демократии к растущему нелиберализму", - сокрушается автор американского консервативного журнала.

В целом, по его описанию, несмотря на большие ожидания после бархатной революции 2018 года, которая свергла режим экс-президента Сержа Саргсяна, "демократический ландшафт Армении оставался мрачным". Вот что он пишет о современных практиках армянских "слуг народа".

"Особую озабоченность вызывает преследование политических активистов и журналистов, что отражено в ежегодных отчетах ряда НПО, специализирующихся на оценке функционирования демократических институтов. Например, Freedom House в своем последнем ежегодном отчете понизила свою оценку политических прав и гражданских свобод в Армении. В докладе сообщалось, что власти страны принимают масштабные меры против политических диссидентов, журналистов и правозащитников.

Более того, в своем отчете, опубликованном в мае прошлого года, группа анализа угроз Google выявила незаконное использование "субъектами, поддерживаемыми правительством" шпионского ПО Predator, созданного северо-македонской компанией Cytrox. Программное обеспечение использовалось для нападения на журналистов, диссидентов и правозащитников в стране, а местные СМИ сообщили, что электронные устройства нескольких армянских оппозиционных политиков были взломаны. Однако Predator - не единственное используемое шпионское ПО. Один из лидеров армянской оппозиции Артур Ванецян однажды заявил, что шпионское ПО Pegasus было установлено на его телефоны в 2021 году. Несмотря на это заявление и последовавший за ним скандал, использование Pegasus против армянских журналистов и оппозиционных деятелей, по-видимому, не было прекращено. Согласно исследованию, проведенному специалистами по социальным сетям в Армении в ноябре 2022 года, Pegasus все еще может следить за ключевыми оппозиционерами и медийными персонами.

Тревожные события не ограничиваются шпионажем, подчеркивает автор статьи.

"Очевидно, что премьер-министр Никол Пашинян также начал преследовать членов предыдущего правительства, которое он сверг. Например, два бывших министра обороны были арестованы по обвинениям, которые были названы политически мотивированными. Бывший министр обороны Сейран Оганян, занимавший этот пост с 2008 по 2016 год, был арестован в 2020 году по обвинению в растрате государственных средств на сумму более 2 миллионов долларов. Такое же обвинение было предъявлено и другому бывшему министру обороны Давиду Тонояну, который был задержан в 2021 году", - подчеркивает Србиновски.

Американский автор также отмечает, что после того, как правящее правительство (партия Пашиняна "Гражданский договор") победило на досрочных выборах летом 2021 года, ситуация начала быстро меняться. Правительство возобновило свою прерванную задачу по поиску "врагов народа" - процесса, напоминающего "чистки сталинской эпохи", - с увеличенной скоростью после получения Пашиняном так называемого "стального мандата" от своего народа после войны 2020 года.

Представители армянской диаспоры, проживающие в различных странах мира, были одной из первоначальных мишеней в этой борьбе, говорится в статье. Например, напоминает автор, власти отказались впустить в страну Мурада Папазяна, председателя организации армянской диаспоры во Франции, в июле 2022 года.

"Папазяну, который никогда не совершал преступлений, был запрещен въезд в Армению исключительно из-за его предполагаемой причастности к протестам против Пашиняна в Париже в 2021 году. Черный список Пашиняна не ограничивается Папазяном. 1 августа в аэропорту "Звартноц" сотрудники службы безопасности Армении подошли к двум армянам из Нидерландов, Массису Абраамяну и Сюне Абраамян, и сообщили им, что они объявлены персонами нон грата в Армении. Как и Папазяну, этим двум активистам диаспоры был запрещен въезд в страну, потому что они выступали против нынешнего правительства Армении", - говорится в материале The National Interest.

Также стоит упомянуть об ухудшении положения со свободой СМИ. По данным Ресурсного центра по свободе СМИ в Европе, свобода СМИ в Армении остается ограниченной, "среди угроз насилия, сильных политических выводов и дорогостоящих судебных процессов о диффамации", говорится далее в материале.

"Несмотря на более ранние обещания во время и после бархатной революции 2018 года, которая привела Никола Пашиняна и его команду к власти, и даже досрочных выборов 2021 года, в ходе которых раздираемое войной общество дало еще один шанс действующему правительству после сокрушительного поражения в конфликте с Азербайджаном, политический климат в Армении, к сожалению, меняется в отрицательном направлении. Как выразился один армянский эксперт, лидер страны "превратил ненависть в принцип управления, а ложь - в форму правления"", - пишет Србиновски.

"Армения при нем, еще до войны 2020-го года, очень быстро начала перестраиваться в то, что называется "полицайштаат". Наибольшие вклады были сделаны именно в развитие полиции, а не армии. Полиция в Армении получала самое современное вооружение, спецсредства. В нее вложили и вкладывают большие деньги. То есть под разговоры о демократии при финансировании США идет формирование диктатуры по ближневосточному образцу, где единственной реально работающей структурой является, как в арабских государствах, политическая полиция - какой-нибудь мухабарат.

Главная задача таких структур - обеспечение правящего режима. В том числе путем выявления, вытеснения, а потом, возможно, и уничтожения противников этого режима...Более того, как мне представляется, уже сейчас многие недовольны замечательными достижениями этого велосипедиста. Вот он и готовится. С некоторыми людьми будут расправляться физически. Это характерно для тех, кто на постсоветском пространстве называет себя демократами. Мы видим везде практически одно и то же: они говорят о мире, поддерживают демократию и прогресс, а когда приходят к власти, устанавливают диктатуры и пользуются полной поддержкой американцев. Потому что эти диктатуры работают не в пользу своих народов, а в пользу совершенно других сил", - говорится в статье.