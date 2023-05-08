Армянская церковь против мира с Азербайджаном

Представители духовенства Армении недавно выступили с интересным заявлением, суть которого можно свести к тому, что священнослужители выступают против мира с Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, епископ Баграт Галстанян, выступавший в рамках мероприятия в Ереване сказал, что: "Духовная Армения должна победить "новую Армению", таким должен быть наш лозунг".

Епископ добавил следующее: "Когда лицо, представляющее тебя, твой управляющий не имеет ни стыда, ни страха, ни нравственности - вот где самая большая проблема. Наша сегодняшняя жизнь, по крайней мере, для меня - это период украденной радости, украденной чести, и мы призваны восстановить ее. Храм должен победить улицу, то есть, это те нравы, которые царят в нашем обществе".

Слова епископа сложно понять, так как его позиция является слишком воинственной. Выступая против "новой Армении", фактически, он высказывается против попыток урегулирования конфликта.

Еще один момент, который хочется отметить, слова Галстаняна являются прямым упреком в адрес премьер министра Никола Пашиняна. Нарушая основной принцип, при котором церковь не вмешивается в вопросы управления государством, епископ заставляет усомниться о корректной работе институтов в Армении.

Таким образом, представители духовенства Армении пытаются посеять смуту в сознании армян, в угоду своему эго и сомнительному понимаю политических процессов, которые идут в регионе.