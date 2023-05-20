Итоги выборов в Турции ничего не изменят для Армении

В своем интересе к выборам в Турции армяне обошли всех прочих недругов Анкары. Никто так, как они, не отслеживает процесс, не ищет так скрупулезно негатив, не придумывает столько несуществующих проблем и не раздувает свои небылицы.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог и историк Ризван Гусейнов, комментируя наводнившие армянские соцсети и СМИ инсинуации и прогнозы касательно президентских выборов в Турции.

По всему видно, отметил он, что главной задачей армянского агитпропа является формирование максимально негативного фона для происходящего в Турции в умах тех, кто сам не знаком с ситуацией.

"Если почитать армянские "прогнозы", можно захлебнуться в негативе. Армяне предрекают Турции гражданскую войну и чуть ли не разрушение. Они уверены, что Эрдоган уйдет, а те, кто придут к власти, развернут страну на 180 градусов и отправятся в объятия Армении, признают "геноцид", откажутся от Азербайджана, от проводившейся Эрдоганом ближневосточной и кавказской политики... В общем, картины рисуются апокалиптические. Все это говорит о том, что армянская сторона продолжает оставаться в плену мифологем, которые армянскому народу скармливают десятки лет. Эти воззрения раз за разом приводят их к разбитому корыту. Как это случилось осенью 2020 года, когда они совершенно неожиданно для себя потерпели катастрофическое поражение в 44-дневной войне", - сказал Гусейнов.

По словам историка, между тем, большинство экспертов - и турецких, и российских, и западных, и азербайджанских - дают понять, что в турецкой политике относительно Южного Кавказа и Азербайджана ничего не может измениться. Турция вложила огромные политические и военно-технические ресурсы в нашу победу и создание новой геополитической ситуации в регионе, и эти завоевания не являются личными для Эрдогана и правящей партии. В этих завоеваниях имеется огромный вклад политической элиты Турции, различных ее политических и финансовых кругов. Поэтому кто бы не пришел к власти в Турции, эта позиция останется неизменной, подчеркнул наш собеседник

"Турция будет усиливаться и наращивать свое присутствие в регионе, а для Армении будет складываться все более критическая ситуация. Очень смешно читать армянских "экспертов", которые утверждают, что в Азербайджане болеют за Эрдогана потому, что его уход станет для нашей страны какой-то катастрофой. Это очередная глупость, которую скармливают армянскому обществу их политическая элита и пресса. Врагов армянского народа надо искать не в Азербайджане и не в Турции, не в тюркском или мусульманском мире, а среди своих соплеменников. Среди тех, кто отравляет мозг армянского общества, посредством СМИ и диаспоры, кормит его лживыми надеждами. Как и во всех других ситуациях, в этот раз, думаю, армянский народ снова будет сильно разочарован в своих ожиданиях. Посмотрим, что тогда станет последней соломинкой в надеждах армян изменить геополитический расклад, сложившийся после 44-дневной войны. Никакой гражданской войны в Турции не будет. Надеяться на это армянам не стоит. И не только им. Такие глупые нарративы присущи не только армянской, но также российской, французской и иранской пропаганде", - сказал Ризван Гусейнов.

Лейла Таривердиева