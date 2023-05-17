МИД Турции подверг критике доклад ОБСЕ о выборах

МИД Турции выступил с заявлением, в котором подверг критике доклад миссии наблюдателей ОБСЕ о выборах президента и парламента в стране 14 мая.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, в ведомстве отметили, что отчет не соответствует принципам независимого и беспристрастного мониторинга процесса голосования.

"Ряд содержащихся в отчете заявлений политического и обвинительного характера, выходящих за рамки избирательного процесса и не соответствующих принципам независимого и беспристрастного мониторинга, вызывают сожаление"" - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

В МИД Турции предупредили, что политически мотивированные и предвзятые комментарии могут повлечь подрыв надежности миссий ОБСЕ по наблюдению за выборами.

В ведомстве напомнили, что за прошедшими выборами следили в общей сложности 489 международных наблюдателей.

Подчеркнуто, что турецкие власти продемонстрировали всестороннее сотрудничество с тем, чтобы наблюдательные миссии могли должным образом осуществлять свою деятельность.

"В своих отчетах (наблюдатели-ред.) подчеркнули, что выборы прошли в соответствии со стандартами свободных демократических выборов и с образцово высокой явкой",- говорится в заявлении.