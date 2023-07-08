https://news.day.az/politics/1579707.html Армянская церковь вновь упрекнула Пашиняна
Это не первое обвинение армянской церкви в адрес Пашиняна. Ранее мы писали о том, что духовенство продолжает грызню с Пашиняном.
Армянская церковь вновь упрекнула Пашиняна
Армянскому народу не хватает преданного лидера.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил в своей проповеди Католикос великого дома Киликийского Арам I.
"Сегодня мы нуждаемся в руководителях, будь то религиозных или национальных, которые своим служением, своей преданностью обогатят жизнь народа новой силой, поведут свой народ по верному пути", - заявил католикос.
Это не первое обвинение армянской церкви в адрес Пашиняна. Ранее мы писали о том, что духовенство продолжает грызню с Пашиняном.
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