https://news.day.az/world/1566115.html Армянская церковь продолжает грызню с Пашиняном
Армянская церковь продолжает грызню с Пашиняном
Если некоторые люди хотят заняться религиоведением, то могут попробовать поступить в Духовную семинарию, если, конечно, преодолеют образовательный порог, установленный для поступления, и представят убедительные доводы относительно своего благополучного здоровья.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил архиепископ Аршак Хачатрян.
Ранее премьер министр Никол Пашинян "прошелся" по армянской церкви.
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