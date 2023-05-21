Армянская церковь продолжает грызню с Пашиняном

Если некоторые люди хотят заняться религиоведением, то могут попробовать поступить в Духовную семинарию, если, конечно, преодолеют образовательный порог, установленный для поступления, и представят убедительные доводы относительно своего благополучного здоровья.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил архиепископ Аршак Хачатрян.

Ранее премьер министр Никол Пашинян "прошелся" по армянской церкви.