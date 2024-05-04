Выяснилось, откуда растут ноги армянских протестов на границе

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Баграт Србазан (в миру - Галстян), которого полиция не пустила к селу Киранц, где этот провокатор, называющийся епископом Тавушской области, мутил народ, подался за инструкциями в Ереван. Старый мошенник, намеревавшийся чуть ли не вести жителей приграничья на штурм азербайджанских позиций, был отрезан полицией от места протестов и растерялся. В последнюю пару недель этот Србазан находился в центре внимания, о нем говорила вся Армения, видео, где он вышагивает важно вдоль кордона полицейских с бутылкой воды в руках, долго гуляло по соцсетям.

На день он исчез из поля зрения журналистов, а пару часов назад появилась новость - Србазан возвращается в Киранц. Журналистам епископ заявил, что "не собирается оставлять свою епархию наедине со своими проблемами" и намерен прорваться в Киранц. Наверное, рассчитывает на "божью помощь". А кому рассчитывать, как не ему, ведь "Србазан" в переводе с армянского означает "святейший, священный". Хотя на самом деле этот "святейший" из разряда тех священников, которым хочется сказать: либо крест сними, либо штаны надень.

Оправдывая свое бегство с места событий, Србазан сообщил журналистам, что все "ок", и он просто с кем-то там "прорабатывали свои дальнейшие планы". Где именно он получал новые инструкции, "святейший" не назвал, только сообщил, что ездил в Эчмиадзин. Однако другие источники сообщают, что, сбежав с границы, он поехал в Ереван. Интересно, зачем нужно было это скрывать? В Ереване он встретился с католикосом Гарегином и "католикосом" оппозиции Робертом Кочаряном. Думается, причина сокрытия этого факта заключается как раз в Кочаряне.

Как пишут армянские паблики, Србазан жаловался, что движение гаснет, "люди не поднялись и не пошли против власти даже в этих четырех селах". "Все пропало, шеф! Гипс снимают, клиент уезжает!"... Шеф дал ряд советов. В частности, он посоветовал перенести борьбу в Ереван и объединиться против Никола Пашиняна с ним. Робик пообещал информационную поддержку, но предупредил, что все будет непросто, потому что в СМИ попали подробности темного прошлого Баграта Галстяна и его уже называют "человеком Кремля". СМИ стало известно и о бизнесе "святейшего", и о его канадском гражданстве, и о том, что будучи главой епархии ААЦ в Канаде, довел ее до банкротства. То есть Кочарян готов взять Србазана в дело, но на многое тот пусть не рассчитывает. Тем не менее, инструкции были поручены, а епископу, по всей видимости, было предписано вернуться на место акции и продолжать мутить воду. Оппозиции и "пятой колонне" совершенно не выгодно, чтобы накал страстей пошел на спад. Нужно поддерживать градус истерики, а никто не сделает этого лучше представителя церкви. Никакому чиновнику или политику это не под силу.

Тем временем сам Робик уже рассматривает подключение своей персоны к антипашиняновским беспорядкам. Как ему кажется, уже пора, ситуация достаточно накалилась, чтобы попытаться выиграть что-то для себя и даже, чем черт не шутит, вернуться к власти. На днях он собрал на закрытую встречу депутатов от оппозиционной фракции "Армения" и призвал их проявлять активность в парламенте и в уличной борьбе. Эту информацию подтвердил журналистам руководитель фракции Сейран Оганян.

И все-таки интересно, почему Србазан не рассказал, что был в Ереване и встречался с Кочаряном? Должно быть, не хотел засвечивать "явки" и раскрывать, откуда растут ноги у протестов в Товуше.