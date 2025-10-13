Раскрыта не связанная с едой причина ожирения

Ученые из Цюрихского университета и Университетской больницы Цюриха обнаружили, что длительное воздействие загрязненного воздуха нарушает обмен веществ, повышая риск развития инсулинорезистентности, ожирения и диабета второго типа.

Как передает Day.Az, в исследовании, опубликованном в журнале JCI Insight, показано, что микрочастицы PM2.5 - один из самых распространенных типов городского загрязнения - способны вмешиваться в работу бурой жировой ткани, которая отвечает за сжигание калорий и регуляцию уровня сахара в крови.

Эксперименты на мышах, подвергавшихся воздействию загрязненного воздуха в течение 24 недель, показали: бурый жир утратил способность эффективно перерабатывать липиды и производить тепло. Исследователи зафиксировали нарушения в экспрессии генов, связанных с энергетическим обменом, и признаки повреждения тканей. Дальнейший анализ выявил, что в основе этих изменений лежат эпигенетические процессы - тонкая перенастройка ДНК, не затрагивающая сам генетический код.

Ключевую роль играли два фермента - HDAC9 и KDM2B, которые "перепрограммируют" активность генов бурой жировой ткани. Когда их активность искусственно подавляли, обмен веществ у животных восстанавливался. По словам руководителя исследования, профессора Франческо Панени, эти результаты объясняют, как загрязнение воздуха может напрямую влиять на метаболизм, и открывают новые мишени для профилактики и терапии метаболических нарушений.

Ученые подчеркивают, что результаты особенно актуальны для крупных городов, где уровень частиц PM2.5 нередко превышает нормы Всемирной организации здравоохранения. Улучшение качества воздуха, по их мнению, может быть столь же важным фактором в борьбе с диабетом и ожирением, как и здоровое питание или физическая активность.