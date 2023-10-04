Слепая "аналитика" Али Керимли: пациент неизлечим

Автор: Эльчин Алыоглу,

Главный редактор Milli.Az, специально для Day.Az

"Как вы думаете, Германия и Япония более развитые и процветающие страны или Россия? Хорошо ли сейчас живут немцы и японцы или русские?"

Зиц-председатель ПНФА и одновременно блогер Али Керимли решил произвести аналитические выкладки, сравнить предполагаемые пути развития Азербайджана и Армении, а также предвосхитить грядущие события.

В принципе, вполне нормальное, даже обыденное занятие для не отягощенного интенсивным рабочим графиком псевдополитика - тем более что он, этот политик, вот уже несколько длинных лет прозябает на задворках политической жизни.

Но его слова, как камень в сапоге, источают яд политической деградации.

Али Керимли сам себя превратил в фантом внутренней политики, в объект нескончаемых ироничных комментариев и персонажа саркастических гэгов.

Ну, да Бог с ним - как говаривал незабвенный Козьма Прутков, "каждый есть кузнец своего счастья и творец собственного несчастья".

Бывший депутат парламента, однажды даже участвовавший в президентской гонке Али Керимли благодаря своему таланту интригана и отсутствию стратегического мышления, а также неспособности трезво оценивать реалии и делать соответствующие оценки событиям, ныне самый обычный представитель местной эндемической оппозиции, хотя он и считает себя лидером всех оппозиционных сил, чем немало смущает своих сторонников и вызывает улыбки у своих оппонентов.

"Я знаю, что ответы на эти вопросы очевидны любому здравомыслящему человеку. Моя цель, адресовав вам эти риторические вопросы, состоит в том, чтобы привлечь наше внимание как людей к очень важному выбору, который стоит перед нами. Хочу обратить ваше внимание на то, что военная победа в войнах очень важна, но военная победа - не единственная гарантия успеха и развития", - пишет Али Керимли.

Далее он якобы воспевает победу над Арменией, но его риторика развивается как нелепая комедия.

"С военной точки зрения Армении ничего не остается, как смириться с нынешним поражением. Однако военная победа, достигнутая над оккупирующей Арменией, не превращает автоматически нас, азербайджанцев, в счастливую нацию, чьи права и свободы гарантированы, живущую в достатке, а армян в бедную, беззаконную, несчастную нацию", - утверждает Али Керимли.

Вроде все предельно ясно, просто и не лишено смысла: совершенно верно то, что обыденная военная победа никоим образом не станет полным триумфом без окончательного мирного договора с Арменией, что неминуемо свершится, так как у армян нет выбора - любая альтернатива, любые околоточные игры Еревана ведут в пропасть.

Но далее Али Керимли, не удержавшись на ниве логики и очевидности, видоизменяя полученные тезисы об "ужасном будущем Азербайджана", ударяется в свою любимую стезю когнитивного диссонанса: "Несмотря на наши военные успехи в войне, к сожалению, наше положение как государства более плачевно, чем положение Армении. Армения, пережившая военное поражение, стремительно вырывается из оков России и усиливает интеграцию с Западом. Франция уже заявила, что может вооружить Армению. С помощью Евросоюза и США, Армения вскоре решит социальные проблемы армян, покинувших Карабах. Если они смогут защитить власть Пашиняна от намерений России, западная помощь, инвестиции и кредиты вскоре приведут к экономическому развитию этой маленькой страны. Если процессы будут продолжаться в том же духе, Армения в ближайшие годы получит статус страны-кандидата в Евросоюз, а через определенный период станет членом ЕС вместе с Грузией".

А под занавес наконец-таки блогер и зиц-председатель Али Керимли озвучивает лейтмотив своего бурлескного обращения: "Конечно, если эта власть сохранится в стране, несмотря на наши военные успехи в войне, мы не можем надеяться, что наш народ обретет процветание и счастье".

По мнению доморощенного политического аналитика и предсказателя, "чтобы наша в военном отношении победившая нация не превратилась в нацию изолированную от мира, бесправную, бедную, страдающую от социальной несправедливости, отстающую в развитии, нам необходимо вывести из Карабаха вооруженные силы России, которые уже никому не нужны, и уйти с политической орбиты России".

Вот так, очень просто, даже очень просто.

Разрываем все связи с Россией, отворачиваемся от Москвы, бодро шагаем в сторону цветущего всеми оттенками радуги Запада и очень скоро оказываемся в Эдеме, где райские куши ждут нас.

И сразу, немедленно начинается бурное развитие страны - все страны Запада становятся в очередь для инвестиций в экономику Азербайджана, США для опережения всех конкурентов выдает нам беспроцентную ссуду на 500 миллиардов долларов, Британия переносит все университеты в Абшерон, Тайвань и Сингапур профилируют все ведущие предприятия в Баку, Франция ликует и Макрон строчит в социальных сетях о "неизбывном братстве Парижа и Баку", а Россия и Иран, глотая горькие слезы, в недоумении разводят руками. Мол, что поделаешь, Азербайджан выбрал Запад. Се ля ви, так сказать, и ничего не сделаешь.

Это все было бы смешно - как же, Али Керимли же, что с него возьмёшь, еще тот ущербный политикан, лишенный малейших перспектив и умения вести адекватную политическую борьбу.

Но нет, это очень горько и грустно, господа.

Даже, простите, стыдно.

Человек, именующий себя "председателем ПНФА" и считающий себя же чуть ли не лидером всех оппозиционных сил Азербайджана, пишет откровенную демотическую эскападу, несет бред и занимается не только эпигонством, но и примитивной дезинформацией.

Тем самым, еще раз доказывая очень простую истину: очень хорошо, даже прекрасно, что сей субъект ныне запылился в углу внутренней политики. Не приведи Господь, чтобы Али Керимли решал вопросы внешней политики - вот тогда бы настал истинный ужас для нашей страны.

Сами посудите: Керимли пытается уверить своих последователей - а они, люди, до сих пор верящие этому таперному клоуну, тема отдельного и сулящего весьма интересные результаты исследования - что если Азербайджан начнет, безусловно, не раздумывая, исполнять все сценарии Запада, реализовывает все - без исключения - приказы и указания вашингтонского обкома - то путь в Евросоюз нам открыт.

Не только открыт, но и устлан красной дорожкой, дабы шагать было веселее.

Керимли почему-то пытается выдать аллюзии за политическую аналитику: мол, видите, весь Запад за Армению, Армения станет цвести и благоухать, превратится в "Кавказского тигра", шагнет семимильными шагами в светлое будущее, а там и членство в Евросоюзе.

Далее, намекает Керимли, Армения станет сильным, мощным, стремительно развивающимся государством, которую может даже примут в НАТО, а мы останемся у разбитого корыта.

И чтобы всего этого не произошло, нам, гражданам Азербайджана, надо сделать всего лишь два простых деяния: помахать Москве и выбрать Али Керимли президентом.

Вуаля, бинго, финита - мы в шоколаде, все флаги в гости к нам, деньги рекой, кредиты строем, инвестиции лавой, валюта потоком, развитие молнией. Недруги рыдают, друзья в радости, Армения онемела от страха, Франция бьётся в истерике, США лихорадочно пытается заключать новые договора, устыдившаяся своей ярой проармянской политики Индия льет слезы раскаяния - весь мир очарован, удивлен и шокирован галактической скоростью нашего развития.

Бред? Знаю, но господа, это и есть та фантазия Керимли, которую он пытается выдавать за политическую аналитику, нагло и беспардонно неся откровенную чушь про однобокость внешней политики Азербайджана. Про то, что, Баку, оказывается, проводит опасную внешнюю политику, везде и всюду, откровенно поддерживая Россию и направляя вектор развития именно в сторону Москвы.

Невдомек Али Керимли, что императивом внешней политики Азербайджана является абсолютная и тотальная независимость, горизонтальные отношения со всеми без исключения государствами - что на Западе, что на Востоке.

Что США и ЕС для нас очень важные партнеры и стратегические союзники, так же, как и Россия.

Дипломатия Азербайджана и стратегические пути развития напрочь исключают однобокость конструкции взаимоотношений с важнейшими партнерами.

Ибо великие нации не строятся на лжи и иронии, а на верности принципам справедливости и правде.

Но Али Керимли этого не понять.