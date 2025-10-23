SOCAR и ABB обсудили вопросы энергоперехода

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания ABB обменялись мнениями по вопросам энергетического перехода.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

Так, сегодня президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился со старшим вице-президентом компании ABB по Северной Европе Тором Ове Луссандом.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам энергетического перехода, цифровизации, управления ресурсами с применением инновационных технологий в промышленности.

Была предоставлена информация о модернизации энергетической промышленности в Азербайджане, сокращении выбросов углерода, совместных с международными партнерами проектах "зеленой" энергии.