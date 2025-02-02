Сами себя выстегали: армяне ловят армян, обвиняя... Азербайджан

Автор: Акпер Гасанов

Это поистине трагикомическая история. Началась она с того, что в Сети появился ролик, на котором было видно, как группа иранских азербайджанцев спела песню о Карабахе на площади Республики в Ереване. Естественно, в армянском экспертном сообществе поднялся галдеж и лай. Мол, "как мы дошли до жизни такой, что в центре Еревана песню про Карабах поют азербайджанцы"?

Близким к руководству Армении СМИ и телеграм-каналам было поручено выкручиваться из этой ситуации любым способом. В итоге, на первых порах, пашиняновский "Баграмян 26" опубликовал мнение некоего ираниста Артема Тонояна. Он озвучил вердикт, смысл которого сводился к смутным намекам на кого-то внутри самой Армении.

"Песню, исполняемую на площади, знают наизусть уличные певцы Тебриза, а также среднестатистический житель Тебриза, который смотрит азербайджанские каналы - хотя и не очень хорошо, и с некоторыми ошибками. Ранее нам также пели на улицах Тебриза, как знак армяно-иранской дружбы и принадлежности Арцаха к Армении. Но здесь вопрос в том, кто дал этим людям задание прийти и исполнить эту песню на площади Еревана. Маловероятно, что это было случайностью", - утверждал Тоноян.

Не сидел сложа руки и "Баграмян 26".

"Наше общество должно было выработать иммунитет против азербайджанских информационных провокаций", - появилась там строка, смысл которой сводился к тому, что в случившемся якобы как-то виноват...Азербайджан.

Хотя, песню пели вовсе не граждане Азербайджана. Как позже подтвердят и армянские спецслужбы, изображенные в видеоматериале люди являются гражданами Исламской Республики Иран.

Обнародовали и их имена. Это - Милад Гахраманиафшар, Бехзад Гафари Шабанлу, Мехди Мохаммади, Хамед Азизи Малеки, Надер Гафари.

Указанные лица находились в Республике Армения с 30 декабря 2024 года по 3 января 2025 года. То есть, как видим, к Азербайджану случившееся не имеет никакого отношения. Песню про Карабах в центре Еревана пели граждане Ирана. И если с кого и спрашивать, так с тех, кто их впустил в Армению.

Но, как и ожидалось, через пашиняновские информационные ресурсы стали готовить почву для наезда на оппозицию. Вот и "Баграмян 26" принялся вопить. Мол "то, что делают кочаряновские медиа с целью вызвать истерию, является жалким шагом". После чего добавлено было, что "о видео было распространено через околокочаряновский FB-аккаунт "аналитического центра", а не через азербайджанские каналы".

Постойте, но вы же сами утверждали, что армянское общество "должно было выработать иммунитет против азербайджанских информационных провокаций". Получается в итоге, что мы ко всему случившемуся никакого отношения не имели. Естественно, что признавать свой ляп никто из представителей информационной обслуги премьер-министра Армении не стал. Но это был не конец данной истории.

Оказалось, что в Армении возбуждено дело по факту разжигания ненависти в интернете. Серьезно?! Песни про Карабах пели на площади Республики в Ереване, а не в интернете. Известна страна, гражданами которой были певшие и их имена и фамилии. Но, к ним у армянских спецслужб претензий не было никаких. А кого тогда было решено выставить в роли козлов отпущения? Предлагаю ознакомиться с пафосным сообщением армянских спецслужб, которые опубликовал "Баграмян 26", ранее пытавшийся учуять "азербайджанский след".

"В результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Службой национальной безопасности Республики Армения, были получены фактические данные, подтверждающие, что видеозапись, ставшая причиной широкого общественного резонанса, была опубликована руководителем общественной организации "Независимый центр стратегических исследований" Г.Б. через его одноименный аккаунт в Facebook.

В приложенном к видео сообщении Г.Б., используя информационно-коммуникационные технологии, выступил с публичным заявлением, направленным на разжигание и/или пропаганду ненависти и нетерпимости в отношении определенной группы людей по политическим и социальным обстоятельствам. На основании полученных данных, подтверждающих признаки преступления, предусмотренного статьей 329, частью 2, пунктом 3 Уголовного кодекса Республики Армения, в Следственный комитет Республики Армения подано заявление о совершении уголовного деяния", - говорится в заявлении.

Как видим, в конечном итоге решено было выставить в роли козлов отпущения представителей армянской оппозиции. Причем, даже тут имеют место нелепые "финты ушами". Мол, "некоторые круги распространяют ложную информацию о том, что задержание главы "Независимого центра стратегических исследований" Гариба Бабаяна якобы связано с подозрениями в разжигании ненависти к азербайджанцам на площади".

После чего идет "уточнение": "На самом деле из официального заявления СНБ становится очевидным, что действия Бабаяна рассматриваются в контексте разжигания ненависти и распространения вражды внутри Армении".

Поразительное, конечно. Песню про Карабах в Ереване пели граждане Ирана, обвинять в этом изначально пытались Азербайджан, но в итоге к иранцам не оказалось никаких претензий, а козлом отпущения признан некий Г.Бабаян из окружения второго президента Армении. Но, даже после его поимки имеет место попытка представить дело так, будто это не внутриполитическая расправа, а едва ли "торжество справедливости". Сказать, что такого рода потуги выглядят смешно - значит ничего не сказать. Но ничего иного от пашиняновской Армении и ждать не стоило.