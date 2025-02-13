Армения начинает осознавать неизбежность Зангезурского коридора

Спикер Ален Симонян в отличие от Никола Пашиняна более конкретен в своих высказываниях относительно Зангезурского коридора. В сущности, он заявил, что Армения, пусть и не называя это коридором, готова обеспечить беспрепятственный проезд наших составов через Зангезур. Это в некотором смысле можно назвать прогрессом.

Об этом сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков.

Напомним, что, отвечая на вопросы журналистов, Симонян заявил, что Армения готова обеспечить беспрепятственный проезд запломбированных грузов через Зангезур без остановок.

По словам Мусабекова, это означает, что ни грузы, ни пассажиры не будут останавливаться и досматриваться, а все будет узакониваться лишь путем предоставления электронных деклараций и тому подобных действий. Конечно, в случае, если Армения реально готова обеспечить и беспрепятственный проезд, и безопасность, подчеркнул политолог.

"Проблема в том, что все это лишь слова, а мы ждем от Армении конкретных действий. Мы ждем, чтобы было принято решение о восстановлении железной дороги через Мегри, чтобы были определены источники финансирования этого проекта и подрядчики, объявлены тендеры и, наконец, началось реальное восстановление этой дороги. А всего этого пока что не наблюдается. Разные слова, проекты, "перекресток мира", "мы готовы обеспечить безопасность и беспрепятственность" - это все пока одни слова. Мы ждем действий, и пока они не начнут предприниматься, Азербайджан этот вопрос с повестки не снимет. Дорога должна быть восстановлена и по ней должен быть обеспечен беспрепятственный проезд из одной части Азербайджана в другую его часть", - сказал Мусабеков.

В свою очередь, Азербайджан, отметил он, может обеспечить проход армянских составов через Нахчыван для связи Еревана с тем же Мегри. Но когда делаются заявки на беспрепятственное пользование коммуникациями в сторону России в обмен на Зангезурский коридор, это неприемлемо. По мнению азербайджанского депутата, у предлагающих такое явно проблемы с арифметикой и логикой.

"44-километровый железнодорожный участок состав преодолеет за полчаса, и останавливать и досматривать его - просто искусственно создавать препятствия. Между тем, путь из Армении в Россию через Азербайджан - это сотни километров, и пользоваться им на тех же условиях армянская сторона не сможет. Еще раз: 44-километровый переезд и маршрут через практически всю территорию Азербайджана - это не одно и то же. Даже проезд через Нахчыван - это будет большой уступкой с нашей стороны, хотя бы потому, что нахчыванская железная дорога в четыре раза длиннее Зангезурского коридора. Но этот вариант все же можно будет рассматривать как ответный шаг, потому что объемы грузов из Нахчывана, в любом случае, больше, чем из Еревана в Мегри. Тут есть возможности для договоренностей. Главное, чтобы Армения приступила на практике к восстановлению разрушенной дороги через Мегри - сначала железной дороги, а затем и автомобильной", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева