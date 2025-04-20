https://news.day.az/society/1746298.html

Трагедия в Сумгайыте

В Сумгайыте зафиксирован трагический инцидент - мужчина погиб, упав с высоты. Как передаёт Day.Az, происшествие произошло в 41-м микрорайоне города. По предварительным данным, 51-летний Мубариз Тагиев сорвался с четвёртого этажа. От полученных травм он скончался на месте. По факту ведётся расследование.