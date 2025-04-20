https://news.day.az/tourism/1746389.html Исторический случай в стамбульском аэропорту Стамбульский аэропорт вошел в историю как первый воздушный порт в Европе, где одновременно приземлились и взлетели три самолета. Как передает Day.Az, об этом сообщает CNN Türk. В публикации отмечается, что аэропорт стал первым в Европе, кто внедрил параллельные операции на трех взлетно-посадочных полосах одновременно.
Исторический случай в стамбульском аэропорту
Стамбульский аэропорт вошел в историю как первый воздушный порт в Европе, где одновременно приземлились и взлетели три самолета.
Как передает Day.Az, об этом сообщает CNN Türk.
В публикации отмечается, что аэропорт стал первым в Европе, кто внедрил параллельные операции на трех взлетно-посадочных полосах одновременно. В этот же день в 12:20 по бакинскому времени три самолета вылетели из аэропорта.
20 апреля в 17:30 в рамках операции в стамбульском аэропорту одновременно приземлились три самолета: из Стокгольма, Антальи и Парижа.
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