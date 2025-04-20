Исторический случай в стамбульском аэропорту

Стамбульский аэропорт вошел в историю как первый воздушный порт в Европе, где одновременно приземлились и взлетели три самолета.

Как передает Day.Az, об этом сообщает CNN Türk.

В публикации отмечается, что аэропорт стал первым в Европе, кто внедрил параллельные операции на трех взлетно-посадочных полосах одновременно. В этот же день в 12:20 по бакинскому времени три самолета вылетели из аэропорта.

20 апреля в 17:30 в рамках операции в стамбульском аэропорту одновременно приземлились три самолета: из Стокгольма, Антальи и Парижа.