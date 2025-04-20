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Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю праздника Пасхи - ФОТО

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю праздника Пасхи. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Искренне поздравляю всю христианскую общину Азербайджана с праздником Святой Пасхи!"