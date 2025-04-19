Определены сильнейшие бойцы ММА Азербайджана

Определены сильнейшие спортсмены Азербайджана по ММА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревнованиях приняли участие более 200 бойцов из 31 клуба.

Первенство и чемпионат страны, ставшие ареной напряженной и интересной борьбы, были организованы Министерством молодежи и спорта, а также Федерацией ММА и грэпплинга Азербайджана. Турнир прошёл в Олимпийском спортивном центре Говсана.

На церемонии открытия выступили президент Федерации ММА и грэпплинга Азербайджана Азад Аскеров, представитель Министерства молодёжи и спорта Рашад Расулов и вице-президент федерации Гусейнали Аббаслы, пожелав спортсменам удачи.

Сегодня стали известны победители в дисциплине панкратион, а завтра будут определены чемпионы в грэпплинге.

ММА. Первенство и чемпионат Азербайджана

Юноши 15-17 лет

39 кг

1 место - Рустам Агаев - Комбат F.C

2 место - Рахим Гулузаде - Туран F.C

42 кг

1 место - Нуреддин Алиев - Туран F.C

2 место - Акбер Мамедов - Шотокан I.K

46 кг

1 место - Тофиг Пашаев - Snake F.C

2 место - Ахмед Мюдессир Шерифи - Snake F.C

3 место - Шюкран Ханкишиев - Pankration I.K

3 место - Амин Нематлы - The Champions

50 кг

1 место - Лятиф Поладов - Поладов F.C

2 место - Ахмед Мюбашир Шерифи - Snake F.C

3 место - Сулейман Рустами - Snake F.C

3 место - Санан Амиров - Амиль I.K

54 кг

1 место - Кенан Алиев - Мотиватор F.C

2 место - Реван Искендерли - Ходжалы

3 место - Ариф Абдуллаев - Baku F.C

3 место - Туран Мамедзаде - The Champions

58 кг

1 место - Садиг Гулузаде - Ходжалы

2 место - Али Агаев - Мурад.M Сабирабад I.K

3 место - Нихат Гараев - Евлах I.K

3 место - Айдын Гаджиев - Зирвя I.K

63 кг

1 место - Али Мамедов - Угур I.K

2 место - Рамил Гулиев - Snake F.C

3 место - Ариф Касымзаде - Free Fighting I.K

3 место - Самир Мамедов - Мурад.M Сабирабад I.K

69 кг

1 место - Али Велиев - Мотиватор F.C

2 место - Рамазан Ислом - Забит Самедов D.M

3 место - Рамзи Мамедов - Барда Лачин I.K

3 место - Саид Гулиев - Baku F.C

76 кг

1 место - Шамиль Шерифзаде - Джасур I.K

2 место - Гияс Рустамов - Гянджа ММА Центр

3 место - Элвин Тарвердизаде - Dark Warriors Team

3 место - Али Агазаде - Джасур I.K

85 кг

1 место - Али Гулиев - Амиль I.K

85+ кг

1 место - Мухаммедали Гусейназаде - Аббасов T.T

2 место - Шамсаддин Гюдретли - Alpha T.T

3 место - Анар Гусейнов - Забит Самедов D.M

3 место - Малик Новрузлу - Угур I.K