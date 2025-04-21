Стоимость золота обновила исторический рекорд

Стоимость золота в понедельник продолжает расти, увеличиваясь примерно на 2% и обновляя исторический максимум.

Как передает Day.Az, согласно данным торгов, по состоянию на 09:28 по бакинскому времени цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex повысилась на 64,45 доллара, или на 1,94%, достигнув 3 392,85 доллара за тройскую унцию. Ранее, 21 апреля, котировки уже обновили исторический рекорд, достигнув 3 397,06 доллара. Майский фьючерс на серебро подорожал на 1,05%, составив 32,81 доллара за унцию.

В тот же период индекс доллара (курс к корзине валют шести торговых партнеров США) снизился на 1,16%, до 98,23 пункта. Ослабление доллара способствует росту спроса на золото со стороны владельцев других валют.