АБР одобрил выделение средств на ж/д проект в Азербайджане

Азиатский банк развития (АБР) одобрил выделение средств на реализацию проекта декарбонизации "Азербайджанских железных дорог", сообщает Day.Az со ссылкой на АБР.

В рамках проекта будет выделено 250 000 долларов США из Специального фонда технической помощи, а также 1 миллион долларов через Фонд инноваций в сфере "умной" энергетики.

Отметим, что Азербайджан ставит перед собой цель к 2025 году утвердиться в качестве международного логистического хаба, улучшая транспортную связанность по Восточно-Западному и Северо-Западному коридорам, а также диверсифицируя торговые маршруты за счет Среднего коридора для повышения устойчивости экономики и региональной интеграции.

В связи с ростом объёмов грузоперевозок государственная компания "Азербайджанские железные дороги" следует международным практикам, акцентируя внимание на декарбонизации в поддержку климатических целей страны. АЖД продвигает повестку по декарбонизации, переходя с дизельной на электрическую тягу и увеличивая долю использования возобновляемой электроэнергии, что способствует повышению операционной эффективности и снижению издержек. Этот переход также принесёт сопутствующие выгоды, такие как улучшение качества воздуха, сокращение расходов на здравоохранение и создание рабочих мест в секторе чистой энергетики.