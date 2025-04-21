Германия недовольна кандидатурой Бербок на пост главы ГА ООН

Решение о выдвижении кандидатуры исполняющей обязанности главы МИД Германии Анналены Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН вызвало недовольство во внешнеполитическом ведомстве ФРГ.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журнал Der Spiegel.

По информации издания, многие дипломаты сильно удивились выдвижению кандидатуры Бербок. В ведомстве давно работают над тем, чтобы Германия с 2027 года на два года получила место непостоянного члена Совета Безопасности ООН. "Но теперь именно уходящая глава МИД ставит под угрозу эти планы - этого опасаются некоторые [сотрудники МИД]", - пишет журнал.

Немецкие дипломаты боятся, что назначение Бербок будет стоить Германии голосов прежде всего стран глобального Юга из-за ее, с одной стороны, антироссийской, с другой - произраильской риторики. "Едва ли кто-то надеется на то, что переезд Бербок в Нью-Йорк будет способствовать амбициям Германии в ООН", - отмечается в статье.

18 марта стало известно о планах кабмина Германии выдвинуть Бербок кандидатом на пост председателя Генассамблеи ООН на 2025-2026 гг. При этом ранее МИД ФРГ заявлял о намерении выдвинуть кандидатуру Хельги Шмидт, бывшего генсека ОБСЕ и профессионального дипломата.