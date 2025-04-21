Трамп намерен лишить Гарвард еще $1 млрд

Администрация президента США Дональда Трампа намерена сократить финансирование Гарвардского университета еще на $1 млрд из-за несогласия учебного заведения внести изменения в свою политику. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по ее сведениям, под сокращение попадет федеральное финансирование медицинских исследований университета.

Президент Гарвардского университета Алан Гарбер ранее заявил, что учебное заведение не будет принимать требования администрации Трампа внести изменения в свою политику для защиты студентов еврейского происхождения от антисемитизма.

15 апреля Трамп предложил расценивать Гарвард как политическую организацию и лишить вуз статуса необлагаемого налогами университета. Министерство образования объявило о заморозке грантов для Гарварда на $2,2 млрд и долгосрочных контрактов на $60 млн. Также сообщалось, что американская администрация намерена пересмотреть гранты и контракты с этим элитным высшим учебным заведением на общую сумму около $9 млрд.