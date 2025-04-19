Представлена программа второго Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой, который пройдет в Баку с 23 по 29 апреля. На протяжении семи дней на самых разных площадках столицы будут организованы концерты с участием как именитых исполнителей, так и молодых и юных талантов 6-16 лет, которые впервые выйдут на большую сцену, сообщает Day.Az. На всех мероприятиях состоятся выступления народной артистки Азербайджана Фидан Гаджиевой.

23 апреля, в 19.00

Открытие фестиваля начнется с представления оперетты великого композитора Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан" на сцене Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. Новая постановка "Аршин мал алан" с участием юных талантов - артистов оперного театра Музыкальной школы вокала Фидан Гаджиевой, которые исполнят главные партии. Среди них - Вугар Гаджиев (Аскер), Айсу Алиева (Гюльчохра), Рауф Мамедзаде (Сулейман), Шахира Рзаева (Ася), Нурлана Аскерова (Телли). Фидан Гаджиева воплотит образ Джахан хала, роль Вели - заслуженный артист Турал Агасиев, а Султанбека - заслуженный артист Фарид Алиев, который также является режиссером-постановщиком спектакля. Дирижер - народный артист Джаваншир Джафаров.

24 апреля, в 19.00

В Центральной школе искусств имени Гара Гараева состоится концерт "Qəlbimizdə yaşayanlar" (Живущие в наших душах) с участием учащихся школы и "Академии искусств детей шехидов" под руководством профессора Бакинской музыкальной академии Кёнуль Гусейновой, супруги шехида, полковника-лейтенанта Рашада Атакишиева.

25 апреля, в 19.00

В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоится концерт "Gənc opera ulduzları" с участием женского камерного оркестра MEZZO и юных талантов.

Для приобретения билетов https://iticket.az/events/concerts/young-opera-stars25/147166

26 апреля, в 14.00

В концертном зале "Бельканто" Музыкальной школы вокала Фидан Гаджиевой состоится концерт "Opera tarixi" (История оперы) с участием воспитанников школы.

Для приобретения билетов https://iticket.az/events/concerts/fidan-hajiyevas-concert-the-history-of-opera/148128

27 апреля, в 18.00

В концертном зале "Бельканто" Музыкальной школы вокала Фидан Гаджиевой состоится "Irs" народной артистки Азербайджана, профессора Гюльназ Исмайловой и ее воспитанников.

28 апреля, в 15.00

В Центре творчества состоится соло-концерт "Желание" народной артистки Фидан Гаджиевой "Желание".

28 апреля, в 19.00

В Конференц-концертном центре Фикрета Амирова состоится концерт "Operanın gələcək nəsli, yeni nəfəsi" (Будущее оперного искусства - новое дыхание) с участием камерного оркестра Университета "Хазар".

29 апреля, в 19.00

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоится церемония закрытия "Viva Opera". В гала-концерте примут участие молодые и именитые артисты, которые выступят в сопровождении симфонического оркестра под управлением известного дирижера Бояна Виденова.

Для приобретения билетов https://iticket.az/events/concerts/2nd-international-opera-festival-of-fidan-hajiyeva1/144922

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