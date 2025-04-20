Крушение самолета в США, есть погибшие

В американском штате Иллинойс четыре человека погибли в результате крушения одномоторного самолета. Об этом 20 апреля сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на местную полицию, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Отмечается, что на борту находились две женщины и двое мужчин. По предварительной информации, судно потерпело крушение из-за того, что зацепило линию электропередачи.

Администрация штата начала расследование, во время которого выяснит все обстоятельства произошедшего.