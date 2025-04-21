Тысячи сотрудников госучреждения США имели доступ к секретным данным

Сотрудники Управления общих служб США (GSA), отвечающего за управление федеральной собственностью и кадровое обеспечение государственных ведомств, по неосторожности предоставили доступ к конфиденциальным документам более чем 11,2 тысячи госслужащих.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на внутренние материалы. Утечка данных произошла как при администрации бывшего президента Джо Байдена, так и при нынешнем президенте Дональде Трампе. Первые случаи были зафиксированы в начале 2021 года, последний - на прошлой неделе.

По информации WP, сотрудники GSA случайно открыли доступ ко внутренней папке в Google Drive, содержащей закрытую информацию, всему персоналу ведомства. Среди документов - сведения о проекте взрывозащитной двери для центра для посетителей Белого дома и банковские реквизиты подрядчика, обслуживавшего одну из пресс-конференций Дональда Трампа.

Часть файлов (10 из 15) были доступны не только для просмотра, но и для редактирования. В настоящее время ИТ-специалисты выявили владельцев документов и ограничили доступ. Начато внутреннее расследование.