Проповедование азербайджанофобии и провокаций: ААЦ в своем репертуаре

Автор: Акпер Гасанов

Слово провокация и Армянская апостольская церковь давно уже являются синонимами. Об этом прекрасно знают и в иерусалимском Храме Гроба Господня - величайшей святыне христианского мира, которая поделена между представителями шести христианских конфессий. Так вот армянские священники устраивают там провокации. Порой дело доходит до драк.

Так было, например, в 2008 году. Тогда имела место драка между представителями ААЦ и греческими священнослужителями. Да и после тех событий армянские "святые отцы" провоцировали конфликты и стычки. Так произошло и на сей раз. Но провокация была направлена против Азербайджана, против объективной реальности и здравого смысла. Борьба со всем этим является мобилизирующим ААЦ фактором.

Говоря конкретнее, на сей раз армянские священнослужители, принимавшие участие в церемонии схождения Благодатного огня, вывесили сепаратистскую тряпку в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Иначе и не назовешь то, что эти провокаторы в рясах считают "флагом" "арцаха". Ведь весь мир увидел, как Азербайджан обнулил этот общеармянский миф в результате 44-дневной войны в 2020 году и однодневной антитеррористической операции в 2023 году.

А сейчас весь мир имеет возможность услышать, как бывшие лидеры карабахской хунты дают на суде в Баку признательные показания, рассказывая о финансировании и военной поддержке всеми руководителями Армении преступлений против Азербайджана. Уже прозвучало много шокирующих признаний, вплоть до рассказов о Геноциде против мирного азербайджанского населения в Ходжалы.

"Нам же приказы отдавал Ваник Петросян. Приказ стрелять в безоружных людей и убивать их отдал Ваник. Ваник и Аркадий отрезали пальцы у людей, уши у трупов".

Такое признание сделал в бакинском суде один из бывших лидеров карабахской хунты Mадат Бабаян.

Он признал свое участие в убийствах безоружных людей и заявил, что видел в Ходжалы около 150 тел, среди которых были тела детей, стариков и женщин. Тела, по словам Бабаяна, армянские военные собрали на машины и увезли.

Вот, какие преступления совершали те, кого благословляла на них ААЦ. Священнослужители которой решили помахать тряпкой, которая более четверти века считалась "флагом" карабахских сепаратистов. По сути, это было очередное доказательство неистребимой азербайджанофобии, которую проповедует своей пастве ААЦ. Та самая, которая, как мы прекрасно помним, подогревала территориальные претензии армянских националистов на наши земли.

В частности мы помним, что бывший католикос всех армян Вазген I, пусть неофициально, но почти сразу стал одним из лидеров карабахского движения армян. К примеру, 25 февраля 1988 года Вазген I направил открытое письмо Михаилу Горбачеву с требованием присоединения Нагорного Карабаха к Армении. Именно по линии ААЦ тогда собирались средства на подкуп первого и последнего президента СССР и его жены Раисы Горбачевой.

На всем протяжении периода оккупации наших земель ААЦ играла активную роль в их грабеже. Она же использовала свои связи для попыток легализации факта оккупации наших земель. Она била в набат, когда азербайджанская армия освобождала временно оккупированные Арменией территории нашей страна. Она же во всю мощь после того, как Азербайджан восстановил свои суверенитет и территориальную целостность.

Дошло до конфликта между руководством ААЦ и руководством Армении. Руководство ААЦ обвинили премьер-министра РА Никола Пашиняна в "сдаче земель". Хотя, земли эти были азербайджанскими, а вовсе не армянскими. Увы, даже сейчас, спустя почти пять лет с момента окончания 44-дневной войны, ААЦ занимает провокационную позицию. Пример провокации был продемонстрирован в пасхальном послании католикоса всех армян Гарегина II.

Он назвал "геноцидом" то, что сам же считает "оккупацией Нагорного Карабаха". Он же пробубнил привычно лживый тезис про "насильственную депортацию армян" из Карабахского экономического региона Азербайджана. Он, конечно же, соврал. Что такое Геноцид и кто его в реальности совершил, как я указал выше, уже рассказывают в бакинском суде над бывшими лидерами карабахской хунты.

Что такое насильственная депортация могут рассказать сотни тысяч азербайджанцев, ранее проживавших, причем на законных основаниях, на территории советской Армении, созданной на исторически наших землях. А также сотни тысяч азербайджанцев, которых в период Первой карабахской войны, изгоняли из родных очагов армянские оккупанты. Нет ни одного факта изгнания азербайджанскими военнослужащими армян с территории Армении. Тут даже у католикоса всех армян не может быть возражений.

Мы можем напомнить о том, что армянам, незаконно проживавшим на временно оккупированных территориях Азербайджана, было дано время, чтобы собрать вещи и уехать в РА. Что они и сделали, напоследок предавая огню дома азербайджанцев, в которых так долго проживали. И вот, в то самое время, когда война закончилась и есть основания надеяться на подписание мирного договора между Баку и Ереваном, снова свою провокационную роль сыграл глава ААЦ...