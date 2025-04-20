В Сальяне оборвался трос подъемного крана

В Сальяне оборвался трос крана, поднимавшего разбившийся в ДТП автомобиль, в результате, водитель трагически погиб, оказавшись под машиной.

Как передает Day.Az, инцидент произошел на участке шоссе Алят-Астара, проходящем по территории Сальянского района.

Так, Гулиев Садреддин Мирзаага оглу 1959 года рождения, управлявший автомобилем марки "Киа", потерял управление, в результате чего, автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

Водитель, получивший легкие травмы в результате происшествия, вызвал кран для подъема автомобиля.

Однако, трос крана при подъеме автомобиля оборвался, в результате машина рухнула на водителя, который погиб на месте происшествия.

По данному факту проводится расследование.