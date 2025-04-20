В Сальяне оборвался трос подъемного крана - водитель погиб
В Сальяне оборвался трос крана, поднимавшего разбившийся в ДТП автомобиль, в результате, водитель трагически погиб, оказавшись под машиной.
Как передает Day.Az, инцидент произошел на участке шоссе Алят-Астара, проходящем по территории Сальянского района.
Так, Гулиев Садреддин Мирзаага оглу 1959 года рождения, управлявший автомобилем марки "Киа", потерял управление, в результате чего, автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.
Водитель, получивший легкие травмы в результате происшествия, вызвал кран для подъема автомобиля.
Однако, трос крана при подъеме автомобиля оборвался, в результате машина рухнула на водителя, который погиб на месте происшествия.
По данному факту проводится расследование.
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