Врачам удалось пересадить сердце без его остановки

Врачам на Тайване удалось пересадить сердце без его остановки.

Как передает Day.Az, во время манипуляции донорское сердце не пропустило ни одного удара. По мнению медиков, это существенно снижает ущерб, который орган получает до и после пересадки. Такая операция стала возможна благодаря специальной системе поддержания органов, которая поддерживала снабжение донорского сердца обогащенной кислородом кровью на протяжении всего хирургического вмешательства.

Традиционно донорское сердце после изъятия хранится в холодильной камере в течение 4-6 часов до пересадки. В это время оно отрезано от кровоснабжения и существует риск повреждения миокарда за счет нехватки кислорода"