Российская «ЭФКО» начала поставки сметанного соуса, произведенного специально для Азербайджана

На бакинских прилавках появился новый российский продукт - сметанный майонез "Слобода". Произведен и упакован специально для Азербайджана.

Особенность сметанной "Слободы" в том, что в нее входит настоящая сметана. Это придает соусу нежный вкус с легкой кислинкой. В остальном рецептура майонеза - классическая и, как заверяют в "ЭФКО", максимально приближена к домашней. Вплоть до использования жидких яичных желтков, под производство которых в компании оборудован специальный цех, где каждый день разбивают больше миллиона яиц.

Расфасована "бакинская" "Слобода" не в традиционные для России дой-паки, а в стеклянную тару. Маркетологи компании изучили особенности местного потребления соусов и пришли к выводу, что именно такой формат придется по вкусу азербайджанским хозяйкам.

"Индивидуальный подход к каждому рынку присутствия - часть нашей экспортной стратегии, - пояснил директор по экспорту брендовой продукции ЭФКО Игорь Юровский. - Мы изучаем привычки потребителей и стараемся предложить то, что им нравится. Узнав о популярности именно такого формата соусов в Азербайджане, мы решили попробовать реализовать его, в знак уважения к местным гастрономическим традициям".

Новинка уже доступна в более 400 торговых точек Баку. Сам майонез производится в крупном производственном кластере компании в Белгородской области. Фасовка в новую тару организована на партнерских мощностях.

"ЭФКО" - крупнейшая продуктовая компания России, один из лидеров российской масложировоой промышленности. В течение 10 лет представлена на рынке Азербайджана, в первую очередь растительными маслами и майонезами.



В 2015 году майонез "Слобода" получил первый возрожденный государственный Знак качества в России и с тех пор регулярно подтверждает свое соответствие этой награде. В 2023 году на международном форуме "Всемирный день качества" "ЭФКО" была отмечена как рекордсмен по наградам за качество среди российских компании.