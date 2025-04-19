https://news.day.az/sport/1746186.html Сборная Азербайджана проиграла Эстонии Сборная Азербайджана по футболу среди юношей до 17 лет (2009-го года рождения) провела свой последний матч на Турнире развития УЕФА, который проходил в Кишиневе, столице Молдовы. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в третьем поединке турнира команда Агиля Набиева встретилась с командой Эстонии соответствующей возрастной группы.
Сборная Азербайджана проиграла Эстонии
Сборная Азербайджана по футболу среди юношей до 17 лет (2009-го года рождения) провела свой последний матч на Турнире развития УЕФА, который проходил в Кишиневе, столице Молдовы.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в третьем поединке турнира команда Агиля Набиева встретилась с командой Эстонии соответствующей возрастной группы.
Встреча, состоявшаяся в Техническом центре Федерации футбола Молдовы, завершилась победой сборной Эстонии со счетом 2:1. Единственный гол нашей команды на 90-й минуте забил Ниджат Керимов.
Отметим, что в рамках турнира наша сборная уступила Молдове (0:1) и выиграла у Грузии (1:0).
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