В Баку прошёл большой субботник

19 апреля в рамках широкомасштабных очистительных работ, проводимых коммунальными службами города Баку в столице, была убрана пыль и грязь с улиц, обочин дорог, из дворов и кварталов, осуществлен уход за зелеными насаждениями.

Как передает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку.

Отмечается, что с самого утра специальная техника коммунальных служб вымыла с применением моющих средств 550 основных улиц, проспектов и внутриквартальных дорог города, также были выполнены широкомасштабные работы по очистке и благоустройству территорий.

Субботник, охвативший все районы столицы, стал большим вкладом в дальнейшее благоустройство Баку.