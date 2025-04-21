https://news.day.az/society/1746397.html На свадьбу в Баку вызвали полицию - есть задержанные В поселке Бакиханово Сабунчинского района Баку у дома торжеств возникла потасовка. Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, в вопрос пришлось вмешаться полиции.
На свадьбу в Баку вызвали полицию - есть задержанные
В поселке Бакиханово Сабунчинского района Баку у дома торжеств возникла потасовка.
Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, в вопрос пришлось вмешаться полиции.
Так, на основании поступившей информации о потасовке между группой лиц у одного из домов торжеств в поселке Бакиханово Сабунчинского района столицы на место были направлены сотрудники полиции, которые восставили общественный порядок.
Конфликтующие лица были доставлены в полицию, по факту ведутся проверки.
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