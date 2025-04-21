На свадьбу в Баку вызвали полицию

В поселке Бакиханово Сабунчинского района Баку у дома торжеств возникла потасовка.

Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, в вопрос пришлось вмешаться полиции.

Так, на основании поступившей информации о потасовке между группой лиц у одного из домов торжеств в поселке Бакиханово Сабунчинского района столицы на место были направлены сотрудники полиции, которые восставили общественный порядок.

Конфликтующие лица были доставлены в полицию, по факту ведутся проверки.