В США заявили о прогрессе на переговорах с Ираном

Вашингтонская администрация полагает, что на переговорах между США и Ираном в Риме был достигнут прогресс.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам американский чиновник.

"Сегодня в Риме во время второго раунда переговоров, продолжавшегося более четырех часов, мы добились очень хорошего прогресса в ходе прямых и непрямых обсуждений", - привел слова сотрудника администрации телеканал ABC.

"Мы договорились снова встретиться на следующей неделе и признательны нашим оманским партнерам за содействие переговорам, а также нашим итальянским партнерам за то, что они нас сегодня принимали", - добавил чиновник.

Ранее 19 апреля в Риме между Ираном и США при посредничестве Омана прошел второй раунд непрямых переговоров по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана. Американскую делегацию возглавлял спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, иранскую - глава МИД Аббас Арагчи. Следующая встреча Арагчи и Уиткоффа состоится 26 апреля после консультаций на техническом уровне, которые пройдут 23 апреля.