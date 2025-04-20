Нападение боевиков в Нигерии

Нападение боевиков в штате Бенуэ в центральной части Нигерии привело к гибели более 50 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает агентство Agence France-Presse (AFP).

Советник губернатора по связям со СМИ Соломон Иорпев уточнил, что, согласно последним данным, число погибших в результате нападений возросло до 56 человек. По его словам, число жертв может увеличиться во время поисковых операций.

Ранее сообщалось, что в Нигерии погибли 17 человек в результате нападения, которое, предположительно, было совершено вооруженными скотоводами.

Инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу и привел к развертыванию сил безопасности. Местный губернатор обвинил в нападении этническую группу скотоводов, мотивированных в том числе религиозными причинами.