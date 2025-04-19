Большой шаг к миру, сделанный год назад: Азербайджану и Армении не нужны посредники

Автор: Акпер Гасанов

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов назвал прямые переговоры между Баку и Ереваном наиболее результативным методом урегулирования существующих вопросов. Об этом глава азербайджанской дипломатии заявил в интервью турецкому телеканалу TRT World. Байрамов отметил, что двусторонний диалог приносит большие результаты, чем переговоры с участием посредников.

Министр также подчеркнул, что все страны мира, в том числе Армения, признают де-юре и де-факто принадлежность Карабаха Азербайджану. Да, как мы не раз подчеркивали, Армения пришла к этому не по своей воле, а вынужденно, после полного фактического восстановления территориальной целостности нашей страны в результате победы в 44-дневной войне и по итогам однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе Азербайджана.

Но, безусловно, Джейхун Байрамов прав в том, что наличие посредников в армяно-азербайджанском конфликте никак не помогло его решить. Мы видели лишь бесполезные челночные рейсы в Баку и Ереван дипломатов из США, России, Франции, то есть из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Упразднения которой, именно по этой причине, обосновано требует официальный Баку.

При этом, именно сегодня минул год с момента достижения конкретного результата прямых переговоров между Азербайджаном и Арменией. Да, именно 19 апреля прошлого года Армения согласилась вернуть четыре села Азербайджана, находящихся с начала 1990-х годов под оккупацией. Прекрасно помню, что эта одновременно и историческая и сенсационная новость была настолько оглушительной, что ведущие армянские СМИ долго не знали, как ее комментировать.

Помню я и иное. "Республика Армения в этом процессе получает снижение рисков, связанных с делимитацией границы и безопасностью", вот так ответили год назад в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении на вопрос о том, что РА получает в обмен на 4 возвращенных Азербайджану села. Это, конечно был какой-то цирк! Оказывается, некоторые армянские СМИ, озвучивая ожидания общественности этой страны считали, что Азербайджан что-то "должен" стране, которая более четверти века держала 20% наших земель под оккупацией.

Да, многие в Армении находились в плену мифов, созданных на протяжении всего периода оккупации наших земель. Азербайджан их, один за другим, обнулил. Начиная с мифа про "непобедимость" армянской армии. Лопнул и мыльный пузырь мифа про "арцах". Ну а год назад имел место новый пример того, как можно и нужно отстаивать свои национальные интересы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев снова продемонстрировал мастер-класс в деле разрубания "Гордиевых узлов".

Меморандум, согласно которому Армения соглашается на возвращение четырех азербайджанских сел год назад подписали два вице-премьера - Шахин Мустафаев и Мгер Григорян. В документе говорилось, что на начальном этапе процесса делимитации стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА) - Баганыс Айрым (АР), Воскепар (РА) - Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) - Хейрымлы (АР) и Беркабер (РА) - Гызылгаджилы (АР).

Стороны договорились, что в процессе делимитации будут основываться на Алма-Атинской декларации от 1991 года. И это правильно. Ведь именно в этих границах Азербайджан и Армения вступили в ООН и иные международные организации. Увы, но Армения слишком долго отказываясь следовать международному праву, в том числе и Алма-Атинской декларации от 1991 года, а также всем известным резолюциями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

К чему все это привело? К самоизоляции Армении, к времени, потраченному не на созидание, не на построение совместными усилиями процветающего Южного Кавказа. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, после чего предложил осуществление конкретных шагов на пути к миру. И вот, в результате прямых, двусторонних переговоров между Баку и Ереваном, год назад удалось совершить важный прорыв.

Да, в Армении до сих пор есть силы, не желающие мира между нашими странами и народами. Да, официальный Ереван до сих пор не осуществил шагов по устранению двух оставшихся причин для подписания мирного договора с нашей страной, начиная от официального согласия на устранение МГ ОБСЕ и заканчивая внесением изменений в свою конституцию, в преамбуле которой содержатся территориальные претензии на наши земли.

Да, есть страны, которые рады были бы снова поджечь костер войны между Азербайджаном и Арменией. В первую очередь это Франция. Но, при всем этом, уже есть медленные, но верные шаги на пути к миру. Год назад был сделан один из них. Без помощи каких-либо посредников. Так и нужно действовать в дальнейшем, потому, что на кону стоит будущее азербайджанского и армянского народов, а не жителей стран, политики которых так любят "ловить рыбу в мутной воде".