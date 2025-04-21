https://news.day.az/world/1746458.html Ляйен обратилась к IT-гигантам Крупные технологические компании должны соблюдать правила Евросоюза в области цифровых технологий, независимо от того, кто руководит этими компаниями, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Как передает Day.Az, об этом сообщает Politico.
Ляйен обратилась к IT-гигантам
Крупные технологические компании должны соблюдать правила Евросоюза в области цифровых технологий, независимо от того, кто руководит этими компаниями, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Politico.
Она подчеркнула, что именно из-за правил ЕС против TikTok, X, Apple, Meta и других компаний были открыты дела. По ее словам, законы применяются справедливо, пропорционально и без предвзятости.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюзу все равно, откуда компания, кто ею руководит, "ЕС заботится о защите людей".
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