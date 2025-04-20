Сильнейшее наводнение в Польше

В Польше уже третьи сутки штормит.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В эпицентре шторма на юго-востоке страны город Пшемысль с 60 тысячами населения, откуда сообщают о сильнейшем в этом веке наводнении.