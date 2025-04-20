https://news.day.az/world/1746377.html

Сильнейшее наводнение в Польше - ВИДЕО

В Польше уже третьи сутки штормит. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В эпицентре шторма на юго-востоке страны город Пшемысль с 60 тысячами населения, откуда сообщают о сильнейшем в этом веке наводнении.