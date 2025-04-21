Студент в Китае выпрыгнул из окна ради "истинной любви"

В Китае студент выпрыгнул из окна, чтобы "доказать свою истинную любовь".

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Жив, здоров. Камера на улице раскрывает весь драматизм.