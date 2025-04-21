https://news.day.az/world/1746453.html Студент в Китае выпрыгнул из окна ради "истинной любви" - ВИДЕО В Китае студент выпрыгнул из окна, чтобы "доказать свою истинную любовь". Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Жив, здоров. Камера на улице раскрывает весь драматизм.
Студент в Китае выпрыгнул из окна ради "истинной любви" - ВИДЕО
В Китае студент выпрыгнул из окна, чтобы "доказать свою истинную любовь".
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Жив, здоров. Камера на улице раскрывает весь драматизм.
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