https://news.day.az/world/1746453.html

Студент в Китае выпрыгнул из окна ради "истинной любви" - ВИДЕО

В Китае студент выпрыгнул из окна, чтобы "доказать свою истинную любовь". Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Жив, здоров. Камера на улице раскрывает весь драматизм.