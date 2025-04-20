В одной из стран Европы передумали хранить золото в США

В Германии стали обсуждать вопрос о возврате из США золота, принадлежащего этой европейской стране. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее данным, руководители консервативной партии Христианско-демократический союз (ХДС), которой предстоит возглавить следующее правительство ФРГ, обсуждают эту возможность, так как полагают, что США отныне нельзя считать надежным партнером. Речь идет о возврате 1200 тонн золота на 113 миллиардов евро. Это может быть одной из форм ответа на тарифное давление Вашингтона и его непредсказуемую политику.