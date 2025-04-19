https://news.day.az/world/1746219.html Путин объявил пасхальное перемирие Президент России Владимир Путин во время встречи с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие.
Путин объявил пасхальное перемирие
Президент России Владимир Путин во время встречи с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Президент поздравил военных с наступающей Пасхой.
"Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие", - сказал глава государства.
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