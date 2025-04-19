Путин объявил пасхальное перемирие

Президент России Владимир Путин во время встречи с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Президент поздравил военных с наступающей Пасхой.

"Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие", - сказал глава государства.