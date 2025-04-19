Американцев призвали учиться ремонтировать свои смартфоны

Специалисты iFixit призвали американских потребителей учиться ремонтировать гаджеты, чтобы защититься от роста цен. Соответствующее предложение опубликовано на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Энтузиасты iFixit занимаются составлением инструкций для ремонта и выпуском инструментов. По их словам, с новыми американскими пошлинами и ответными ограничениями стоимость смартфонов, компьютеров и прочих гаджетов вырастет. В связи с этим они предложили потребителями осваивать навыки ремонта и учиться обслуживать свои устройства дома.

"Качественные детали и инструменты тоже подорожают. Но стоимость ремонта, скорее всего, останется значительно ниже цены нового устройства", - отметили пользу домашнего ремонта в iFixit.

Специалисты iFixit заметили, что производители гаджетов должны помочь потребителям - начать делать более ремонтопригодные устройства и предоставлять подробные инструкции. "Ремонт - это не просто хороший бизнес, он имеет решающее значение для устойчивой экономики и устойчивого будущего. Сейчас, как никогда, ремонт должен быть на первом месте", - заключили представители компании.