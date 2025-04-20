Макрон готовит "чистку" в Майотте

Автор: Мехти Ахмедзаде

Четыре месяца спустя после разрушительного прохождения циклона Чидо президент Франции Эммануэль Макрон в этот понедельник вновь посетит Майотту, где, по его словам, начнется "перезагрузка" архипелага. Недонаполеон также провеет заседание Совета министров в формате видеоконференции.

Напомним, что циклон Чидо, обрушившийся на Майотту в ночь с 13 на 14 декабря 2024 года, стал самым мощным штормом, поразившим архипелаг за последние 90 лет. Скорость ветра достигала 200 км/ч, с порывами до 225 км/ч . По официальным данным погибло 39 человек, около 5 600 получили ранения, а более 200 числятся пропавшими без вести. Циклон разрушил значительную часть инфраструктуры: были повреждены или уничтожены более 19 000 зданий и около 105 км дорог. Особенно пострадала столица архипелага, Мамудзу, где были разрушены школы, больницы и жилые дома.

После прохождения циклона около 70% населения Майотты оказалось в тяжелом положении, испытывая нехватку воды, электричества и продовольствия. Многие жители были вынуждены покинуть свои дома. Циклон Чидо выявил уязвимость острова перед природными катастрофами, особенно учитывая высокую плотность населения, бедность и недостаточную инфраструктуру. Власти Франции пообещали принять меры для восстановления и укрепления региона, включая улучшение жилищных условий и систем водоснабжения, но как видим, Макрон ждал 4 месяца.

Почему? Сейчас станет понятно.

Дело в том, что на вышеупомянутом онлайн-заседании Макрон представит законопроект, в котором, кроме восстановления указывается борьба с незаконной миграцией с Коморских островов. Документ предусматривает, в частности, ужесточение условий получения вида на жительство в архипелаге, содействие добровольному возвращению мигрантов на родину, а также упрощение процедуры эвакуации жителей из трущоб и незаконных построек, уточняет Le Figaro.

То есть, 4 месяца неоколониальную Францию не волновало в должной мере состояние острова. А как только увеличилось количество нелегальных мигрантов, Макрон тут как тут, чтобы остановить поток "нежелательных элементов", ведь ему не по душе, что французскую колонию, которую он до сих пор считает неотъемлемой частью республиканской империи, начали "заселять" те, кто, по его мнению, "портит статистику, нарушает порядок и рушит образ Франции".

Для Макрона Майотта - это не столько территория, нуждающаяся в защите, сколько проблемная точка, где бунт идентичностей, демография и бедность мешают исполнению его амбициозных планов. Он предпочёл бы, чтобы за эти четыре месяца архипелаг сам себя починил.

Но архипелаг все еще остается с теми же пробитыми крышами, затопленными школами и другими разрушениями. Поэтому теперь на сцену выходит "спаситель", с камерой, проектом закона и обещанием "перезагрузки". Только вот эта перезагрузка - не для жителей, а для отчётности.

Главное, чтобы всё выглядело правильно: протокол, камера, символическое присутствие. А что на самом деле волнует Париж - это вовсе не судьба майоттцев, а их численность. Точнее, избыточная численность, по парижским меркам. Иначе зачем в текст "восстановительного" закона включать репрессии против трущоб, ужесточение вида на жительство и программы по возвращению?

Так "перезагрузка" превращается в операцию по "оптимизации населения": оставить тех, кто не слишком беден, не слишком коморский, не слишком упрям - и достаточно "французский", желательно с точки зрения налогов.

В итоге Франция снова показывает: для т.н. "заморских территорий" она просто надзиратель и администратор.