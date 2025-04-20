В Армении задержаны чиновники-взяточники

В Армении задержаны два должностных лица по подозрению во взяточничестве в крупных размерах.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, задержание произведено Службой нациальной безопасности в администрации ереванского района Шенгавит.

Следственные мероприятия осуществлялись в рамках уголовного дела, возбужденного Комитетом по борьбе с коррупцией.

Имена и занимаемые посты фигурантов дела официально не разглашаются.

Расследование продолжается.