https://news.day.az/world/1746313.html В Армении задержаны чиновники-взяточники В результате проведенной Службой национальной безопасности Армении операции в администрации столичного района Шенгавит задержаны два должностных лица. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, они подозреваются в получении взяток.
В Армении задержаны чиновники-взяточники
В Армении задержаны два должностных лица по подозрению во взяточничестве в крупных размерах.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, задержание произведено Службой нациальной безопасности в администрации ереванского района Шенгавит.
Следственные мероприятия осуществлялись в рамках уголовного дела, возбужденного Комитетом по борьбе с коррупцией.
Имена и занимаемые посты фигурантов дела официально не разглашаются.
Расследование продолжается.
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