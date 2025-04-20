https://news.day.az/world/1746386.html США предложили продлить перемирие между РФ и Украиной В Госдепартаменте США заявили, что поприветствовали идею продлить пасхальное перемирие. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Reuters.
США предложили продлить перемирие между РФ и Украиной
В Госдепартаменте США заявили, что поприветствовали идею продлить пасхальное перемирие.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Reuters.
"Госдепартамент США заявил в воскресенье, что [Вашингтон] приветствовал бы [гипотетическое] продление однодневного пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным", - говорится в публикации.
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