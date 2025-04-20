США предложили продлить перемирие между РФ и Украиной

В Госдепартаменте США заявили, что поприветствовали идею продлить пасхальное перемирие.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Reuters.

"Госдепартамент США заявил в воскресенье, что [Вашингтон] приветствовал бы [гипотетическое] продление однодневного пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным", - говорится в публикации.