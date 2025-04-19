https://news.day.az/society/1746231.html

В Азербайджане продолжают устранять последствия подтоплений - ФОТО - ВИДЕО

На некоторых территориях продолжаются меры по ликвидации последствий подтопления. Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, силы МЧС продолжают принимать необходимые и неотложные меры по ликвидации последствий интенсивных осадков. В настоящее время на ряде территорий продолжается отвод воды и принимаются другие меры безопасности.