https://news.day.az/society/1746231.html В Азербайджане продолжают устранять последствия подтоплений - ФОТО - ВИДЕО На некоторых территориях продолжаются меры по ликвидации последствий подтопления. Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, силы МЧС продолжают принимать необходимые и неотложные меры по ликвидации последствий интенсивных осадков. В настоящее время на ряде территорий продолжается отвод воды и принимаются другие меры безопасности.
В Азербайджане продолжают устранять последствия подтоплений - ФОТО - ВИДЕО
На некоторых территориях продолжаются меры по ликвидации последствий подтопления.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, силы МЧС продолжают принимать необходимые и неотложные меры по ликвидации последствий интенсивных осадков.
В настоящее время на ряде территорий продолжается отвод воды и принимаются другие меры безопасности.
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