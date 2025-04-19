В Азербайджане продолжают устранять последствия подтоплений

На некоторых территориях продолжаются меры по ликвидации последствий подтопления.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, силы МЧС продолжают принимать необходимые и неотложные меры по ликвидации последствий интенсивных осадков.

В настоящее время на ряде территорий продолжается отвод воды и принимаются другие меры безопасности.