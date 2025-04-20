Определились лучшие в чемпионате Азербайджана по кроссу

В Гусаре прошел весенний чемпионат Азербайджана по кроссовому бегу, организованный Министерством молодежи и спорта и Федерацией легкой атлетики Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

На церемонии открытия президент Федерации легкой атлетики Азербайджана Джавид Гурбанов и начальник сектора Министерства молодежи и спорта Севда Мирзоева выступили с речами, в которых отметили предпринимаемые шаги по развитию легкой атлетики. Они выразили уверенность, что новые подготовленные программы дадут положительный результат в этом направлении.

В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из Баку, а также из Гянджи, Барды, Гедабей, Исмаиллы, Астары, Сиязани, Шабрана, Губы, Гусара, Хачмаза и Ордубада.

В беге на 10 км среди мужчин победу одержал спортсмен из Ордубада Эмрах Нагиев, став чемпионом страны. На дистанции 6 км лучшим стал Умид Ибрагимов из Гянджи. В забегах на 3 км и 2 км победителями стали соответственно Искендер Аскеров и Намиг Бабаев.

Среди женщин на дистанции 6 км в очередной раз чемпионкой страны стала Анна Юсупова. В забегах на 4 км, 2 км и 1 км победили Захра Ширалиева из Исмаиллы, Азери Мамедли и Гюльчин Нагиева соответственно.