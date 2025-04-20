Одной из самых дорогих компаний мира предсказали колоссальные убытки

Одна из самых компаний мира, Nvidia, ждет убытков в 5,5 миллиарда долларов. Об этом сообщило издание Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Причиной таких предсказаний стали ограничения на экспорт в Китай чипа H20, которые ввели власти США. Акции Nvidia уже упали почти на шесть процентов в начале торгов в Нью-Йорке, что привело к снижению индекса Nasdaq Composite, в котором преобладают высокотехнологичные компании, на 1,7 процента.

Другие производители аналогичной продукции столкнулись с похожими проблемами. Акции голландской компании ASML, производящей оборудование для производства микросхем, упали на пять процентов. На шесть процентов рухнула стоимость ценных бумаг AMD. Там также ждут многомиллионных расходов.