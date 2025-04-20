Китай на пороге энергетической революции

В Китае впервые в мире осуществили важнейшую перегрузку топлива, пока реактор на расплавленной соли еще работал, что стало первым примером стабильной и долгосрочной эксплуатации ториевой технологии, что выводит Китай на передовые позиции в мировой гонке за освоение считающейся более безопасной и распространённой альтернативы урану.

Как передает Day.Az, ряд экспертов называет это следующей энергетической революцией, предполагая, что одна богатая торием шахта во Внутренней Монголии теоретически могла бы обеспечивать Китай электроэнергией на протяжении десятков тысяч лет, при этом с минимальными радиоактивными отходами.