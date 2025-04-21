https://news.day.az/society/1746427.html Авария в Сабунчи - есть погибший В Сабунчинском районе Баку произошло ДТП: автомобиль сбил пешехода. Как передает Day.Az, инцидент случился рядом с Международным аэропортом имени Гейдара Алиева, когда Яшар Гёзалов, управляя автомобилем марки Opel, наехал на Агарагима Рагимова, переходившего дорогу.
Авария в Сабунчи - есть погибший
В Сабунчинском районе Баку произошло ДТП: автомобиль сбил пешехода.
Как передает Day.Az, инцидент случился рядом с Международным аэропортом имени Гейдара Алиева, когда Яшар Гёзалов, управляя автомобилем марки Opel, наехал на Агарагима Рагимова, переходившего дорогу.
Пострадавший был доставлен в больницу, но, несмотря на усилия врачей, его жизнь не удалось спасти.
Возбуждено уголовное дело по факту происшествия.
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