Авария в Сабунчи

В Сабунчинском районе Баку произошло ДТП: автомобиль сбил пешехода.

Как передает Day.Az, инцидент случился рядом с Международным аэропортом имени Гейдара Алиева, когда Яшар Гёзалов, управляя автомобилем марки Opel, наехал на Агарагима Рагимова, переходившего дорогу.

Пострадавший был доставлен в больницу, но, несмотря на усилия врачей, его жизнь не удалось спасти.

Возбуждено уголовное дело по факту происшествия.