В Джалилабаде закрыт мебельный цех

МЧС приостановило деятельность мебельного цеха Woodpecker в Джалилабаде из-за нарушений правил пожарной безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, нарушения были выявлены по итогам плановой проверки на предприятии.

Нарушения представляют прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства. Поэтому было принято решение о приостановлении деятельности цеха. Копия решения была вручена представителю предприятия.