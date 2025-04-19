https://news.day.az/society/1746188.html В Джалилабаде закрыт мебельный цех - Причина - ВИДЕО МЧС приостановило деятельность мебельного цеха Woodpecker в Джалилабаде из-за нарушений правил пожарной безопасности. Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, нарушения были выявлены по итогам плановой проверки на предприятии.
В Джалилабаде закрыт мебельный цех - Причина - ВИДЕО
МЧС приостановило деятельность мебельного цеха Woodpecker в Джалилабаде из-за нарушений правил пожарной безопасности.
Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, нарушения были выявлены по итогам плановой проверки на предприятии.
Нарушения представляют прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства. Поэтому было принято решение о приостановлении деятельности цеха. Копия решения была вручена представителю предприятия.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре